104 года со дня рождения каширянина Героя Советского Союза А. И. Выборнова

Александр Иванович Выборнов родился в Кашире в семье рабочего. Окончил среднюю школу № 1, которую позже переименовали в средняя общеобразовательную школу № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова. В 1938 году стал студентом физкультурного техникума и курсантом аэроклуба в Смоленске. А в 1940 году закончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов и получил назначение на службу летчиком-инструктором в учебном истребительном авиаполке в Средней Азии. С 1942 года находился в действующей армии.

Александр Иванович Выборнов в годы Великой Отечественной войны совершил полсотни боевых вылетов и сбил около 30 вражеских самолетов. В мирное время жизнь Александра Ивановича была активной и деятельной, нерушимо связанной с родной землей.

В год смерти Александра Ивановича Выборнова, в 2015 году, в Кашире установили памятник «Каширский школьник». Он посвящен боевому самолету Як-9, на котором летал Герой во время Великой Отечественной войны. В годы войны деньги на строительство истребителя-бомбардировщика, 72 тысячи рублей, специально для Александра Ивановича собрали каширские школьники.

