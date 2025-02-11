100 тыс школьников Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку

12 февраля девятиклассники Московской области примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку — обязательном испытании, которое является допуском к основному государственному экзамену (ОГЭ). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В итоговом собеседовании примут участие почти 100 тыс. школьников нашего региона. Ребятам предстоит выполнить несложные задания, которые продлятся не более 15 минут», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Экзамен будет включать 4 задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором. Такое тестирование поможет оценить речевые навыки учащихся, их способность анализировать и аргументированно излагать свои мысли.

Минимальный балл для получения «зачета» составит 10. Успешное прохождение собеседования даст школьникам право на допуск к ОГЭ и подтвердит уровень владения русским языком, необходимый для дальнейшего обучения.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.