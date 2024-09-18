100 собак стерилизовали и вакцинировали в пункте передержки животных в Одинцове

В пункте временной передержки животных в деревне Матвейково Одинцовского округа 100-я собака прошла ветеринарные мероприятия в рамках программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение». После завершения всех процедур четвероногий питомец вернется на прежнее место обитания. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Программа включает в себя клинический осмотр, вакцинацию против бешенства, обработку от экто- и эндопаразитов, стерилизацию/кастрацию, а также поиск или установку идентификационного микрочипа. По окончании послеоперационного периода собака будет выпущена.

Более 50 животных уже прошли программу «ОСВВ» в этом пункте временной передержки и благополучно вернулись в свои прежние места обитания без каких-либо серьезных осложнений после ветеринарных процедур.

Дополнительно врачи Госветслужбы Московской области настоятельно рекомендуют чипировать любимца, так как в случае потери можно оперативно найти четвероногого друга и вернуть его домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.