10 юных жителей Волоколамского округа получили свои первые паспорта РФ

Вручение паспортов в торжественной обстановке провели в Волоколамском ЗАГСе. Перед началом церемонии уже повзрослевшие 10 мальчишек и девчонок признались в том, что с нетерпением ждали этого события. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я так долго ждала этот день! Ждала с нетерпением. И вот он настал. Мне дали первый паспорт, а это значит, что наступает новая жизнь — взрослая. Это очень ответственный и волнительный момент», — рассказала Мария Лобова.

Вручить первый паспорт и поздравить ребят пришла временно исполняющая полномочия главы округа Наталья Козлова.

«День получения паспорта гражданина России для наших ребят — знаменательная дата, начало отсчета взрослой жизни, возможность по-настоящему ощутить себя частью народа своей страны», — сказала Наталья Козлова.

ВРИП пожелала ребятам смело и уверенно идти по жизни, выбрать свой путь, оставаться верными своим целям и мечтам. Света, добра и мирного неба!

«Уверена, что юноши и девушки, вступающие во взрослую жизнь, станут достойными гражданами Российской Федерации и впишут свои имена в историю волоколамского края, а может быть, и всей страны», — добавила Наталья Юрьевна.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.