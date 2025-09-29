10 детей Подмосковья прошли в финал Международной олимпиады по финбезопасности

На базе Сибирского федерального университета с 29 сентября по 3 октября 2025 года в Красноярске состоится финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности. В мероприятии поучаствуют около 600 школьников и студентов из 40 стран, в том числе 10 представителей из Московской области.

В финальном этапе олимпиады от Подмосковья будут участвовать три школьника и семь студентов из разных образовательных учреждений. Главной целью мероприятия является выявление талантливой молодежи, которая обладает навыками, знаниями и умениями, необходимыми для сферы финансовой безопасности.

Напутствие

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Олимпиады. Он подчеркнул, что мероприятие стало частью системной и многоплановой работы как государства, так и общества, направленной на повышение доступности знаний, а также раскрытие талантов детей, направленных на профессиональный успех.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. С каждым годом он расширяет свою географию и представительство, служит одним из ключевых мероприятий масштабного Международного движения по финансовой безопасности», — сказал Путин.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко согласился с Путиным, что проект состоялся. Он подчеркнул, что Олимпиада в общей сложности объединила уже более 6 млн участников. По словам Чернышенко, Олимпиада является отличной возможностью для демонстрации своих талантов, что в свою очередь представляет собой одну из национальных ценностей страны.

«Впервые Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске и в Сибирском федеральном университете. Организаторы приготовили для вас прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программу. Уверен, что у вас получится, и вы получите огромное удовольствие, но самое главное, приобретете новых друзей и откроете для себя новые возможности! По поручению нашего Президента объявляю V Международную Олимпиаду по финансовой безопасности открытой», — обратился к участникам Олимпиады Чернышенко.

Об отборочном туре

В 2026 году отборочный тур для участия в финальном этапе Олимпиады был как никогда высоким. По урокам по финансовой безопасности заявилось более 60 тыс. кандидатов. В итоге к завершающему этапу были допущены 600 самых талантливых детей, 10 из которых представят Московскую область.

Организаторы подготовили более 100 различных мероприятий для участников Олимпиады. Программа включает панельные дискуссии, мастер-классы и интерактивные занятия, разделенные на четыре категории: образовательную, профессиональную, культурно-нравственную и спортивную.

Те, кто займет призовые места, получат существенные преимущества. Они смогут поступить на льготных условиях в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы разных уровней — от бакалавриата до аспирантуры. Кроме того, призеры получат возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге и других организациях.

Начиная с 2021 года для учащихся старших классов школ и студентов вузов по поручению президента России Владимира Путина проводится специальное соревнование по финансовой безопасности международного уровня. Организаторами этого ежегодного мероприятия выступают три российских ведомства: Росфинмониторинг совместно с министерствами образования и просвещения. Участвовать в олимпиаде могут школьники из 8-10 классов, а также студенты, получающие высшее образование любого уровня — от бакалавриата до магистратуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.