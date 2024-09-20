10 человек арестовали по делу о стрельбе около офиса Wildberriеs в Москве

Басманный суд арестовал 10 человек по уголовному делу о стрельбе, которая произошла возле центрального офиса Wildberriеs в столице, сообщает ТАСС .

Так, суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении Досаева. Его арестовали. Он оказался десятым арестованным по данному делу.

Ранее суд отправил под стражу Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В., Мажиева М.Х. и других.

18 сентября стрельба произошла у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. Татьяна Бакальчук обвинила своего супруга Владислава в попытке рейдерского захвата. В свою очередь он заявил, что приехал в офис для разговора, но на него было совершено нападение.

В перестрелке погибли двое сотрудников охраны маркетплейса, еще трое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.