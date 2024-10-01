1 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

1 октября 2024 года отметят День сухопутных войск РФ, международный День музыки, День образования Китайской Народной Республики, День кофе и праздник Арины Шиповницы.

День сухопутных войск

Профессиональный праздник отмечают каждый год 1 октября. Его учредили в мае 2006 года.

Сухопутные войска входят в ВС РФ. Солдаты ведут боевые действия, в основном, на суше.

На всех этапах российской истории сухопутные войска были одной из ключевых сил, защищающих государство. Они помогают побеждать врага и следить за соблюдением национальных интересов РФ, поэтому и получили собственный праздник.

Международный День музыки

С 1975 года эту дату отмечают каждое 1 октября во всем мире. Ее учредили в Международном музыкальном совете.

В этот день проводится большое количество творческих мероприятий. Некоторые театры, ночные клубы и рестораны проводят специальные встречи для фанатов музыки. Задача праздника — показать людям, что музыка важна и нужна.

День образования КНР

1 октября китайцы отмечают годовщину образования КНР. Это ключевой национальный праздник страны.

Именно 1 октября 1949 года на известной пекинской площади Тяньаньмэнь люди объявили о том, что создают Китайскую Народную Республику. На эту же дату назначен и официальный праздник.

Каждый год к 1 октября китайцы украшают основные площади городов с помощью цветов. Также в мегаполисах размещают фигуры драконов и слонов. День образования Китая отмечают на протяжении пяти дней.

День кофе

В Австрии и других странах мира 1 октября считают Днем кофе. По мнению жителей Венеции, у них в городе раньше всех появилось кофе. Впервые напиток в стране появился в 1660-х годах.

В День кофе в заведениях Вены проводятся торжественные мероприятия, посвященные этому напитку. Поскольку дату отмечают во всем мире, то в России тоже проводят акции в ее честь.

Арина Шиповница

Это православная дата. Она посвящена двум мученицам — Ирине и Софии. Они жили в Египте еще в третьем веке. Их казнили по приказу императора Аврелиана.

1 октября в эту дату на Руси люди отправлялись за шиповником. Они сначала собирали ягоду, а потом сушили ее. Затем использовали как для приготовления еды, так и для лечения.

Из шиповника можно сделать полезный напиток или кисель, варенье. Также создавали желе, повидло.

Именины

1 октября именины у Владимира, Аркадия, Софьи, Михаила, Константина, Вениамина, Аркадия, Бориса, Ариадны, Илариона, Сергея и Ирины.