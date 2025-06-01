1 июня россияне отпразднуют День Северного флота ВМФ России

День Северного флота ВМФ России ежегодно отмечают 1 июня. Праздник был учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года № 253.

Дату выбрали неслучайно — это день создания в 1933 году Северной военной флотилии, которая впоследствии стала нынешним флотом. В 2014 году была проведена реформа праздника.

Указом главкома ВМФ адмирала Виктора Чиркова устанавливалось, что флот был основан в 1733 году. Тогда по указу императрицы Анны Иоанновны был создан Архангельский военный порт, а затем на Русском Севере появилась эскадра кораблей. Однако дату празднования Дня Северного флота ВМФ России оставили прежнюю — 1 июня.

Северный флот был и по сей день остается надежным щитом страны в северных морях. 1 июня свой профессиональный праздник отмечают все военнослужащие этого соединения ВМФ РФ.

Его основу составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки. А главная база флота расположена в Североморске.

Между тем Россия начала плановые учения в Балтийском море, в которых задействованы более 20 кораблей, а также другая техника, в том числе самолеты. Экипажи судов будут решать противолодочные задачи, а также отрабатывать тактики защиты. Кроме того, будут проведены артиллерийские стрельбы. В маневрах участвуют и моряки Северного флота.