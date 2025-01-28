1 179 мигрантов арестовали в США за день после указа Трампа

Всего за сутки после указа президента США Дональда Трампа в стране задержали 1 179 мигрантов. Более половины из них были осуждены по уголовным статьям, сообщает РИА Новости .

В американской прессе утверждали, что Трамп разочарован результатами кампании по депортации мигрантов. Президент заявил, что число задержанных нужно нарастить до 1 200 – 1 500 в сутки.

Известно, что в штате Миссисипи предложили законопроект, согласно которому будут регистрировать «охотников за головами» нелегалов. Они смогут получать по 1 тыс. долларов за каждое содействие успешной депортации нелегального мигранта.

Ранее на границе Мексики и Штатов застряли более 5 тыс. россиян-релокантов, они находятся в стихийном лагере. Такая ситуация сложилась из-за отмены Трампом указа об упрощенном въезде.