1 154 многодетные семьи Подмосковья получили бесплатные земучастки с начала года

С начала года наделы для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства площадью от 10 до 15 соток получили 1154 семьи с тремя и более детьми в 48 городских и муниципальных округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Программа предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям направлена на поддержку, ведь для многих это становится первым шагом к улучшению жилищных условий. Эта программа действует уже 14 лет, за это время землей обеспечены 38 690 семей с тремя и более детьми. Продолжается работа и по формированию земельных участков, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на подготовку территории к передаче гражданам. В настоящее время уже сформированы 3 474 участка и еще 2 233 на стадии подготовки», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Больше всего семей в этом году обеспечили землей администрации городских округов Жуковский, где землю передали 140 семьям, в Домодедове — 125 семьям, Электростали — 97, Подольске — 69, Одинцовском и Орехово-Зуевском — предоставили по 66 участков в каждом округе.

С прошлого года появилась альтернатива земле — единоразовая выплата в размере 400 тыс. рублей. Услугу «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» можно получить на региональном портале госуслуг, подав электронное заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.