ЖК «М_5» стал лучшим жилым комплексом-новостройкой в Московской области

Единый ресурс застройщиков России подвел итоги самой масштабной в стране премии в области жилого строительства — Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2025». Проект «М_5» от ГК Садовое кольцо» стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области».

Награждение состоялось в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках «Российской строительной недели». В жюри вошли профессионалы рынка недвижимости, которые оценили номинантов по 133 параметрам: современные предпочтения покупателей, качество строительства, экономическая устойчивость, энергоэффективность, уровень благоустройства и другие критерии. Большое значение имели такие параметры, как комплексность строительства и озеленение территории.

«Создание гармоничной среды для жизни людей является основополагающей задачей нашей компании. Мы стремимся максимально бережно интегрировать новые объекты в городское пространство, сохраняя индивидуальность каждого места, и в этом нам помогают свежие идеи и современные технологии. Приятно, что наша работа была оценена по достоинству», ― прокомментировал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

ЖК «М_5» включает два современных клубных дома, расположенных на закрытой от посторонних территории с продуманной концепцией благоустройства, делением на шумные и тихие зоны. Комплекс расположен недалеко от Москвы-реки вдали от шумных трасс и производств. Жителям будут доступны все варианты досуга: от шопинга до посещения музеев и прогулок в парках. В домах ЖК предусмотрены удобные подъезды на уровне земли, келлеры для жителей квартир, колясочные и просторные лобби, подземный паркинг. У «М_5» отличная транспортная доступность: быстрый выезд на Ильинское, Новорижское, Волоколамское шоссе и МКАД, станция МЦД «Павшино» в пешей доступности.

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