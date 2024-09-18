Жителям Подмосковья сообщили об изменениях в законодательстве в 2025 году

С 1 марта 2025 года на территории Московской области вступает в силу постановление правительства РФ от 31 июля 2024 года № 1040, которое вносит изменения в процесс лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, какие изменения ждут жителей региона.

Что изменится?

Срок рассмотрения заявлений о продлении лицензии на управление многоквартирным домом сокращается до 10 рабочих дней, что на 5 дней меньше.

Важно: с 1 сентября 2025 года срок предоставления лицензии на управление многоквартирным домом также сократится с 28 дней до 10 рабочих.

Лицензирование происходит в несколько этапов:

министерство проверяет корректность сведений, указанных в заявлении;

направляет запросы в ФНС и МВД о предоставлении сведений о юридическом лице, о наличии/отсутствии судимости у генерального директора и учредителей;

проверяет наличие сведений об аннулировании лицензии, банкротстве, дисквалификации;

По результатам проверки направляет в лицензионную комиссию мотивированное предложения о предоставлении/отказе в предоставлении лицензии соискателю.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.