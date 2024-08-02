Жителям Подмосковья разъяснили, какой договор заключить при покупке дома

В Подмосковье строят много индивидуальных жилых домов. Только в 2023 году в регионе введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. метров жилья, из них 7,7 млн — ИЖС. Жителям Московской области рассказали, какой нужен договор для покупки или строительства собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполтьтат

Какой договор заключить для постройки дома?

Договор купли-продажи дома с земельным участком

Дом уже построен, и на него зарегистрировано право собственности продавца. При этом предметом договора должна быть передача не только жилого дома, но и земельного участка, на котором он построен.

Договор участия в долевом строительстве

Этот договор заключается с застройщиком, который строит малоэтажный жилой комплекс — поселок из нескольких домов. После окончания строительства будет зарегистрировано право собственности дольщика на дом. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок построить объект недвижимости и после передать соответствующий объект участнику долевого строительства.

Договор купли-продажи будущей недвижимой вещи

Договор включает условие обязанности продавца передать недвижимость в собственность покупателю. Как правило, передаются права на объект, который еще не существует в момент заключения договора. Строительство может осуществляться на земельном участке как продавца, так и покупателя.

Договор строительного подряда

Подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика на земельном участке, принадлежащем заказчику, жилой дом, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Предварительный договор купли-продажи недвижимости

Договор определяет намерения покупателя и продавца о будущей сделке. Главными условиями основного договора являются цена, срок заключения и информация объекте. Как правило, договор включает условие об уплате задатка или аванса. После его подписания необходимо заключить основной договор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.