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Жителям Подмосковья рассказали, на что обращать внимание при покупке жилья

Жителям Московской области рассказали о неодходимой подготовке при покупке собственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Выбрать тип жилья:

первичное жилье: недвижимость на первичном рынке — это готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия;

вторичное жилье: недвижимость на вторичном рынке — это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.

Способ поиска жилья:

интернет-сервисы: популярные маркетплейсы, где можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в соцсетях;

риелтор: услуги агента — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Оформление сделки:

договор купли-продажи: для заключения сделки требуются паспорта покупателя, продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о гос.регистрации договора, квитанция об оплате госпошлины;

ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение;

обмен: процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используют для покупки другой. Сделку можно осуществлять с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно;

торг: если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился — ее выставляют на аукцион. Участвовать могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.