Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать и купить квартиру в новом ЖК

Подмосковье традиционно строит больше всех жилья в стране. С января по сентябрь построено и введено в эксплуатацию 7,2 млн кв. метров жилья. Из них — 1,2 млн пришлись на многоквартирные дома и 6 млн на объекты индивидуального жилищного строительства. Специалисты объяснили жителям региона, как выбрать и купить квартиру в новом жилом комплексе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Нужно изучить сайт и оценить надежность застройщика. На сайте можно изучить описание проекта, концепцию наполнения, оценить локацию и инфраструктуру, детально рассмотреть планировки квартир. Проверить надежность девелопера и ознакомиться с рейтингом застройщиков по потребительским качествам можно на портале ЕРЗ.рф или на сайте наш.дом.рф.

Стоит посетить центр продаж девелопера. Одно дело посмотреть в интернете, другое дело расспросить представителя застройщика в офисе продаж. Стоит узнать не только про сам объект и окружение, но и уточнить про функции управляющей компании, особенно, если она от застройщика.

Рекомендуется изучить понравившийся объект. В центре продаж стоит изучить макет объекта — оценить преимущества локации, видовые характеристики и понять, как будет выглядеть комплекс по завершению строительства. Также не лишним будет воспользоваться возможностью ознакомиться со строительными материалами, применяемыми в проекте, осмотреть стройплощадку и другие сданные корпуса.

Когда с квартирой определились, нужно заключить договор и выбрать способ оплаты. Стоит уточнить варианты в офисе продаж, посмотреть самому на сайте. Оплатить квартиру можно с помощью собственных средств, в рассрочку или взять ипотеку.

Принять квартиру и получить ключи. Эта часть процесса покупки новой квартиры наступает, когда объект сдается в эксплуатацию. Об этом событии девелопер обязан уведомить покупателя и назначить время встречи для передачи ключей. В назначенный день покупателей встретит специалист, который поможет принять квартиру. Не забудьте получить все инструкции по эксплуатации инженерного и иного оборудования, установленного в квартире.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.