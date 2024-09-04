Жителям Подмосковья рассказали, как распорядиться «семейной» недвижимостью

После заключения брака для супругов изменяется порядок распоряжения имуществом. Министерство жилищной политики Московской области рассказывает, какие сделки можно совершать с «семейной» недвижимостью и какой порядок для этого предусмотрен законом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместная собственность супругов

Имущество семейной пары, нажитое в браке, считается их совместной собственностью, в том числе недвижимость.

Исключением будет недвижимость:

полученная в дар или наследство;

приобретенная одним из супругов до брака.

Если супруги не желают распоряжаться недвижимостью сообща, можно оформить брачный договор или соглашение о разделе общего имущества супругов.

Сделки с совместной собственностью

Для совершения сделок одним из супругов, от другого потребуется нотариальная доверенность.

При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.

Подарки супругом в браке

Семейная пара может дарить друг другу только ту недвижимость, на которую не распространяется режим совместной собственности.

Можно подарить имущество, которое не является совместной собственностью согласно брачному договору или соглашению о разделе имущества. В этом случае супруг должен оформить договор дарения и осуществить в Росреестре регистрацию перехода права собственности.

Могут ли дети распоряжаться недвижимостью?

Подростки от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью и самостоятельно подавать документы на государственную регистрацию прав в Росреестре при наличии письменного согласия родителей.

При отсутствии согласия Росреестр может зарегистрировать переход права, но внесет отметку о том, что необходимое в силу закона согласие супруга не представлено. Такая сделка может быть оспорена вторым супругом в суде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.