Жителям Подмосковья рассказали, как подготовиться к покупке жилья

На разных этапах покупки собственной недвижимости возникают десятки сомнений. Если подготовиться к ним заранее, процесс не будет нервным, сопутствующие хлопоты быстро принесут нужный результат. Как подготовиться к покупке квартиры, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Шаг № 1: выбор типа жилья

Первичное жилье

Недвижимость на первичном рынке — это готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия.

Вторичное жилье

Недвижимость на вторичном рынке — это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.

Шаг № 2: способ поиска жилья

Интернет-сервисы

Например, популярные маркетплейсы, где можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в социальных сетях.

Риелтор

Оплатить услуги агента — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, договорится о показах, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Шаг № 3: оформление сделки

Договор купли-продажи

Для заключения сделки требуются паспорта покупателя и продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о госрегистрации договора, квинтация об оплате госпошлины.

Обмен

Процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используются для покупки другой. Сделка может осуществляться с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно.

Ипотека

Это приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.

Торг

Если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился, ее выставляют на аукцион. Участвовать в нем могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.