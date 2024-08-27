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Жителям Подмосковья рассказали, что важно учитывать при покупке жилья

Московская область традиционно строит больше всех в стране. В 2023 году в регионе введено 12,5 млн кв. м жилья, с января по июль 2024 уже введено 6,9 млн кв. м. Это самый высокий показатель среди регионов — 10% от общего ввода жилья по стране. Потенциальным покупателям жилья в регионе рассказывают, что важно учитывать при покупке собственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Для начала нужно определиться с типом жилья:

первичное жилье: недвижимость на первичном рынке — это готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщика. При этом оформляется договор купли-продажи или долевого участия;

вторичное жилье: недвижимость на вторичном рынке — это готовое жилье, на которое уже оформлено право собственности. Сделка оформляется через договор купли-продажи.

Затем нужно понять, где искать жилье:

интернет-сервисы: популярные маркетплейсы, где можно сравнить цены, увидеть планировки, фото недвижимости и связаться с продавцом. Также отлично подойдут специализированные группы и паблики в соцсетях;

риелтор: услуги агента — выход для тех, у кого нет ресурсов на самостоятельные поиски. Специалист проконсультирует, подберет варианты, проверит продавца и поможет заключить сделку

После того, как подходящее жилье найдено, то наступает время сделки. Ее можно оформить следующими способами:

договор купли-продажи: для заключения сделки требуются паспорта покупателя, продавца, правоустанавливающие документы на жилье, заявление о госрегистрациидоговора, квитанция об оплате госпошлины;

ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления: паспорт, справка о доходах, заверенная копия трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение;

обмен: процедура, при которой средства от продажи одной квартиры используют для покупки другой. Сделку можно осуществлять с доплатой, а регистрация недвижимости происходит одновременно;

торг: если банк взыскал заложенную квартиру у должника или заемщик обанкротился — ее выставляют на аукцион. Участвовать могут все желающие. На торгах можно сэкономить до 10% от рыночной стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.