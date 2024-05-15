Жителям Подмосковья рассказали, что делать с ипотекой при разводе

Выплата ипотечного кредита зачастую длится дольше, чем счастливая семейная жизнь. О том, что делать с ипотекой при разводе, рассказала пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

По действующему законодательству, все имущество и долги супругов, приобретенные в браке, являются общими. Даже когда ипотеку для семьи оформляет один супруг, второй фактически становится созаемщиком.

В случае принятия решения о разводе, супругам нужно будет заранее уведомить об этом банк. Как правило, кредитор в таком случае рассматривает 4 возможных варианта распределения обязательств по ипотеке.

Один из них — выделение долей созаемщиком. Такой сценарий предполагает раздел квартиры между супругами, в результате чего каждый из них будет погашать ипотеку по отдельности — в соответствии с полученными долям в недвижимости.

Второй вариант — оформление недвижимости на одного из супругов. В этом случае второй супруг получает компенсацию за свою часть квартиры, и все обязательства по уплате ипотеки ложатся на того, в чью собственность будет оформлено жилье.

Также можно рассматривать продажу квартиры и выплату долга банку. Супруги могут запросить у банка разрешение на продажу ипотечной недвижимости. В случае продолжительного ответа и реализации жилья на вторичном рынке из вырученных средств банку выплачивается вся сумма долга, а оставшаяся часть распределяется между супругами.

Четвертый вариант — полное досрочное погашение долга. В случае, если выплаты по ипотеке близятся к завершению, супруги из собственных накоплений или за счет других средств могут погасить весь основной долг по ипотеке и распределить квартиру поровну либо по договоренности.

При наличии брачного договора раздел имущества будет проходить согласно условиям, прописанным в таком договоре. Но стоит учитывать, что в случае составления брачного договора уже после оформления совместной ипотеки, супругам необходимо уведомить об этом банк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.