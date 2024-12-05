Жителям Подмосковья пояснили, как законно провести перепланировку квартиры

Перепланировка квартиры — это изменение границ и/или площади помещения, а также образование новых помещений или изменение их внутренней планировки. Увеличить размер коридора, соединить балкон и кухню, обустроить гардеробную — при желании можно сделать свою квартиру более удобной и уютной. Однако большинство таких перепланировок предполагает получение специального разрешения, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка включает в себя изменение границ и площади помещения, образование новых помещений или изменение их внутренней планировки. В некоторых случаях, особенно если квартира находится в ипотеке, перепланировку необходимо согласовать с банком. Некоторые банки могут запретить перепланировку вообще или ограничить возможные изменения.

Важно отметить, что перепланировку следует отличать от переоборудования, которое связано с изменениями инженерных сетей и оборудования.

Когда нужно согласовывать перепланировку

Разрешение нужно получить, если планируется:

менять границы помещений, стены, перегородки, оконные и дверные проемы, конструкцию полов;

ломать стены и строить перегородки, делать или, наоборот, заделывать проемы;

увеличивать жилую площадь за счет вспомогательных помещений;

создавать или ликвидировать дополнительные кухни и санузлы.

Как согласовать перепланировку

Стоит воспользоваться консультацией архитектора. Оформить договор на предоставление услуг можно в офисах БТИ Московской области.

Архитектор разрабатывает проект перепланировки на основе технического паспорта квартиры до перепланировки, эскиза и правоустанавливающих документов. При необходимости могут понадобиться дополнительные бумаги.

Затем нужно передать готовый проект в органы местного самоуправления, МФЦ или через портал mosreg.ru для получения официального разрешения на перепланировку. Нужно дождаться ответа от органов местного самоуправления и после одобрения можно приступать к ремонтным работам, строго следуя утвержденному проекту.

По завершении работ кадастровый инженер ГБУ «БТИ Московской области» фиксирует выполненные изменения, составляя новый технический паспорт помещения. Затем нужно передать обновленный технический паспорт в органы местного самоуправления или МФЦ, либо загрузить его на сайт mosreg.ru. После этого нужно получить официальный акт о завершенной перепланировке от местных властей.

Специалисты ГБУ «БТИ Московской области» подготовят технический план для внесения изменений в Росреестр. Затем нужно внести изменения в данные Росреестра через МФЦ. Здесь возможны два варианта: самостоятельная подача документов через МФЦ или заказ услуги БТИ «под ключ».

Получить новую выписку из ЕГРН на недвижимость можно в МФЦ, офисе БТИ Московской области или непосредственно в Росреестре. Обычно весь процесс до подачи в Росреестр занимает примерно 45 дней, а регистрация изменений в самом Росреестре длится около 15 рабочих дней.

Как обезопасить себя от покупки квартиры с незаконной перепланировкой

Чтобы избежать приобретения квартиры с несанкционированной перепланировкой, рекомендуется перед покупкой заказать правовую экспертизу и сравнить реальную планировку с данными поэтажного плана БТИ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.