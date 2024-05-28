Жителям Подмосковья напомнили, что неотработанный аванс подлежит возврату

В полномочия Мособлконтроля входит взыскание средств бюджета, направленных на исполнение государственных контрактов, при выявлении нарушений в рамках соответствующих контрольных мероприятий. В этой связи нередко возникают вопросы возврата средств, которые были предоставлены подрядчикам по контрактам авансом, но не отработаны до расторжения контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Судебная практика по данному вопросу однозначна. Средства взыскиваются. Однако, исполнение судебных актов не всегда возможно при отсутствии средств у подрядчика.

Вместе с тем средства неотработанного аванса в рамках контракта на строительство могут быть взысканы с саморегулируемой организации строителей, которая несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.