Жители Раменского округа получили жилищные сертификаты

сегодня в 16:54

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провел торжественную церемонию вручения жилищных сертификатов местным жителям. Документы получили Татьяна Новикова, Зинаида Набатова и Даниил Калошин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пусть в новых домах будет светло и радостно. Желаю, чтобы новоселье стало началом новой счастливой жизни!» — поздравил жителей округа Эдуард Малышев.

Выдача сертификатов осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Данная мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, признанных аварийными.

Полученные сертификаты дают их обладателям возможность приобрести новое жилье взамен аварийного. Программа переселения действует на территории всего Подмосковья и помогает решить жилищные проблемы граждан, чьи дома подлежат сносу или капитальному ремонту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.