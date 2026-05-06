Жители Подмосковья подали 659 заявок на жилищные сертификаты

Жители Московской области подали 659 заявлений на получение жилищных сертификатов с начала реализации обновленной программы переселения из аварийного жилья. Документы приняли в 34 городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Механизм жилищных сертификатов действует в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он позволяет собственникам и нанимателям компенсировать затраты на покупку новой квартиры в любом муниципалитете Подмосковья.

В округах продолжаются встречи с жителями. Представители администраций разъясняют порядок участия в программе и отвечают на вопросы о получении сертификатов.

Для оформления выплаты необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую меру поддержки, иметь жилье, официально признанное аварийным и включенное в программу расселения, а также не владеть другим жильем и не пользоваться им по договору соцнайма на момент признания дома аварийным.

Подать заявление можно в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключается до 3 августа 2026 года, договор купли-продажи новой квартиры нужно оформить до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.