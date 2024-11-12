Жители Подмосковья подали 3,8 тыс заявлений на присвоение адреса за неделю

Жители Московской области подали 3,8 тысячи заявлений на присвоение адреса за неделю онлайн. Услуга вошла в число самых востребованных онлайн-сервисов на региональном портале. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Присвоить адрес можно земельному участку, зданию либо сооружению — в том числе если строительство еще продолжается. Кроме того, в рамках услуги можно оформить заявление на аннулирование адреса.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после этого заполнить онлайн-форму.

Заявление рассмотрят в течение 6 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.