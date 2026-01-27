Жители Подмосковья оформили более 12 тысяч выписок из реестров собственности в 2025 г

В 2025 году жители и юридические лица Московской области оформили 12 753 выписки из областного и муниципального реестров собственности через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В течение 2025 года граждане и организации Подмосковья воспользовались услугой получения выписок из государственных и муниципальных реестров собственности 12 753 раза. Из них 8 095 выписок были предоставлены из реестра областной собственности, а 4 658 — из реестра муниципальной собственности.

Электронный сервис позволяет заказывать выписки сразу из обоих реестров и получать их в течение суток. Пользователи могут оформить запрос на несколько объектов одновременно одним заявлением, что упрощает сбор необходимых документов. Выписка подтверждает наличие или отсутствие объектов недвижимости, движимого имущества и земельных участков в соответствующем реестре.

Услуга бесплатна для физических и юридических лиц и оформляется через региональный портал госуслуг. Для получения выписки необходимо заполнить заявку, указать данные об объекте и выбрать нужный реестр. Готовый документ или уведомление об отсутствии данных появляется в личном кабинете через сутки.

Выписка из реестра собственности носит информационный характер и не является правоустанавливающим документом. Причиной отказа в предоставлении услуги может стать некорректное заполнение формы или неполный пакет документов. Министерство имущественных отношений рекомендует внимательно изучать инструкцию на портале перед подачей заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.