Жители Подмосковья направили в Росреестр почти 200 тыс обращений в 2025 году

Около 200 тысяч обращений поступило в управление Росреестра по Московской области в 2025 году. Большинство заявлений касались кадастрового учета, регистрации прав и земельного контроля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году жители Московской области направили в управление Росреестра около 200 тысяч обращений. Более 92 тысяч сообщений поступило через платформу обратной связи на портале госуслуг, свыше 48 тысяч — через ведомственный кол-центр Росреестра.

Граждане активно используют сервис «Госуслуги. Решаем вместе» для оперативного решения вопросов. Чаще всего обращения касались кадастрового учета, регистрации прав и ограничений на объекты недвижимости, предоставления сведений из ЕГРН, земельного контроля и разъяснения законодательства.

Управление Росреестра проводит личный прием граждан по предварительной записи. В 2025 году принято 668 обращений лично. Получить подробную информацию об услугах, порядке подачи документов и размере госпошлины можно на официальном сайте ведомства.

Начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова отметила, что Росреестр ориентируется на интересы заявителей и регулярно проводит опросы для оценки качества услуг. На сайте ведомства размещены тематические опросы по оценке рассмотрения обращений и организации личного приема за первый квартал 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.