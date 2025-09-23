Жители Подмосковья интересуются бизнесом на рынке посуточной аренды жилья
18 сентября прошла большая конференция технологической платформы Авито Путешествий для участников рынка краткосрочной аренды недвижимости, которая собрала более 1000 профессионалов. Ведущие эксперты рассказывали о последних тенденциях российского туристического рынка и эффективных инструментах для увеличения дохода, передает пресс-служба компании.
Рынок посуточной аренды жилья в России растет. По прогнозам Авито Путешествий, к концу 2025 года его объем составит 381 млрд рублей (+22% год к году), а к 2028 году емкость рынка достигнет 549 млрд рублей. При этом турпоток в России сегодня приближается к своему пику: количество забронированных ночей к концу 2025 года вырастет на 9,5% год к году, а средний чек — на 11,5% (с 3 900 до 4 400 рублей). Увеличение последнего во многом обусловлено инфляцией.
В то же время предложение посуточных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года выросло на 26%, а в сегменте краткосрочной аренды загородного жилья прирост и вовсе составил 32%. Подробнее по регионам — в таблице 1. Этим летом туристам на Авито Путешествиях было доступно для бронирования до 500 000 объектов по России (в высокий сезон 2024-го — порядка 400 000). Предложение растет быстрее спроса: эксперты сходятся во мнении, что зайти в бизнес посуточной аренды еще можно, но конкуренция за гостя усиливается.
«Рынок уже находится в той точке, когда горизонтальное масштабирование не работает, а для профессионального и финансового роста требуются изменения на качественном уровне. Это предполагает более обдуманный подход к выбору объектов, внутренние изменения под запросы целевой аудитории, оптимизацию цен. По словам спикера, тенденции индустрии диктуют переход от продажи исключительно услуги к созданию комплексного опыта клиента и продажи впечатлений. Чтобы повысить привлекательность объектов, а также их загрузку на фоне высокой конкуренции, следует использовать технологические платформы», — сказал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.
Он уточнил, что сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации, стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии.
«Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям — следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом. Также бизнес активно использует OTA-платформы. Например, у компании Vacasa, которая управляет 35 тысячами объектов в Северной Америке, до 95% всех броней приходит с внешних платформ, что позволяет максимизировать загрузку объектов», — добавил Кромочкин.
В России размещение на таких технологических платформах, как Авито Путешествия, и использование их возможностей позволяет эффективнее работать с заполнением объектов, которое на фоне растущей конкуренции постепенно снижается. Так, по итогам I полугодия 2025 года у арендодателей с одним объектом она составила 53,5% (-1% год к году), с 2-7 объектами — 62% (-1,5%), с 7-19 объектами — 64% (-2%), с более чем 20 объектами — 71% (-5%). Это свидетельствует о росте конкуренции на фоне замедления роста турпотока, а также подтверждает необходимость работы по продвижению объектов.
После выступления Артема Кромочкина состоялась церемония награждения специального конкурса Авито Путешествий «Гостевая книга хороших историй гостеприимства». Победители получили ценные призы и дополнительные возможности продвижения своего бизнеса на платформе. Истории, которые стали символом заботы, тепла и любви не только к своей работе, но и к людям, можно посмотреть на сайте конкурса.
Также в рамках события опытом поделились эксперты Авито Путешествий и участники рынка, развивающие свой бизнес на рынке посуточной аренды жилья. Они поделились, как без вложений в продвижение улучшить профиль на платформе, максимально повысить привлекательность объекта с помощью визуальных решений, управлять командой и строить бизнес в посуточной аренде.