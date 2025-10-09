Жители дома на Комсомольской в Ногинске добились завершения капремонта крыши

В Ногинске разрешилась многомесячная эпопея с капитальным ремонтом кровли в доме 20 по улице Комсомольской. Работы, начатые подрядной организацией «Маргарита», были брошены на стадии 20% готовности, что привело к серьезным последствиям для жильцов. Потребовалось вмешательство администрации и возбуждение уголовного дела, чтобы ситуация сдвинулась с места, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Собственники квартир в доме 20 по улице Комсомольской заранее создали специальный банковский счет для финансирования капремонта. Подрядчик ООО «Маргарита» должен был выполнить комплекс работ: заменить мягкую кровлю, отремонтировать внутренние водостоки, разработать смету и обеспечить строительный контроль. Подрядчик приступил к капремонту в октябре 2024 года, но прекратил работы, выполнив лишь пятую часть договоренностей. Открытая кровля не выдержала дождей. От подтоплений пострадали квартиры вплоть до нижних этажей.

В апреле 2025 года жильцы дома обратилась к главе Богородского округа Игорю Сухину с просьбой решить проблему.

Администрация округа совместно с представителем УК «Над двор» помогла разыскать подрядчика. Несмотря на невыполненные обязательства, он сумел получить подписанные акты выполненных работ и передать их в Фонд капитального ремонта, который перечислил полную сумму по договору. По данному факту Следственным Управлением МУ МВД России «Ногинское» было возбуждено уголовное дело. До возобновления капитального ремонта локализацию протечек в четырех подъездах дома 20 по улице Комсомольской взяла на себя управляющая компания «Наш Двор».

После многочисленных жалоб жителей в прокуратуру и другие государственные органы, подрядчик нашел субподрядную организацию, которая согласилась исправить все нарушения. Новый исполнитель выполнил работы качественно: была сделана стяжка, уложен утеплитель, увеличены воронки водосточных труб. В начале октября кровля была практически полностью приведена в порядок. Рабочим осталось установить парапеты.

После завершения основных работ жалобы на протечки от жителей дома прекратились.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.