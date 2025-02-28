Жители 259 домов в Москве начали переселение по программе реновации в 2024 году

В прошлом году по программе реновации в столице России началось переселение 259 домов, в которых проживали более 49 тысяч горожан, об этом сообщили власти Москвы на официальном сайте .

«В 2024 году к переселению приступили свыше 49 тысяч москвичей — жителей 259 домов старого жилого фонда. Для них город передал 82 новостройки с просторными квартирами и качественным ремонтом. Всего с начала реализации программы реновации расселение затронуло свыше 1,2 тысячи домов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках программы реновации в Москве идет активная работа по демонтажу освобожденных зданий, уступающих место современным жилым комплексам с развитой инфраструктурой.

Как сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в 2025 году процесс расселения охватил 11 округов мегаполиса. Наибольшая концентрация расселяемых объектов наблюдается в восточной части города, где под программу попали 75 зданий. Западный округ включает 38 домов, а северо-восточная часть столицы — 37 строений. Юго-восточный сектор также вошел в активную фазу программы с более чем 30 домами, подлежащими расселению.

Для облегчения процесса переезда городские власти предоставляют жителям бесплатную логистическую поддержку. Специальный сервис «Помощь в переезде» обеспечивает москвичей необходимым транспортом и услугами грузчиков при перемещении в новые квартиры.

В пределах округа переселяют жителей Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов. Остальные участники программы переезжают в новые квартиры, расположенные в тех же районах, где находилось их прежнее жилье.

Ранее Ефимов сообщил, что в рамках программы реновации в Москве в 2024 году построили 74 дома, а также благоустроили прилегающую к ним территорию.