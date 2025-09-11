Житель Подмосковья 4 раза передвинул дом ради получения льготной ипотеки

сегодня в 20:32

Житель Подмосковья четыре раза передвигал свой дом. Мужчина оформил несколько льготных ипотек и каждый раз перетаскивал здание, выдавая его за новое, чтобы соответствовать требованиям банков, сообщает Mash .

Специалисты с помощью специнструмента четыре раза перемещали здание, которое стояло на сваях. Расстояние самого дальнего перемещения составило 70 метров.

На каждом новом месте житель Подмосковья делал фотоотчет для банка, чтобы доказать законность получения нескольких льготных ипотек.

В финале предприимчивый владелец благополучно продал дом вместе с участком, так как ему нужны были деньги для бизнеса.