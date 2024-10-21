Жилой квартал в Басманном районе освобожден от незаконного обветшалого строения
На территории ЦАО Москвы была демонтирована нелегальная постройка, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Демонтаж одноэтажного кирпичного сооружения осуществлялся силами специалистов ведомства. Здание располагалось в Подсосенском переулке рядом с домом 20, стр. 14.
«При обследовании специалисты ведомства установили, что объект в собственность не оформлен и в технической документации не учтен. Кроме того, постройка не эксплуатировалась и имела признаки крайней обветшалости: кирпичная кладка начала разрушаться, по фасаду пошла трещина и полностью отсутствовала кровля. При этом строение находилось в жилом массиве на территории общего пользования, что создавало угрозу безопасности жителей окрестных домов», — рассказал Иван Бобров.
Учитывая отсутствие правовых оснований для размещения постройки и ее аварийное состояние, объект был демонтирован. На данный момент освобожденный участок расчищен от строительного мусора и приведен в порядок.
Инспекция ведет активную работу по выявлению и демонтажу незаконных построек, которые могут ухудшать облик жилых кварталов и угрожать безопасности граждан.