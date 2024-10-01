Землевладельца в Одинцове оштрафовали на 300 тыс руб за недосмотр за участком
Фото - © Фото Минэкологии МО.
Одинцовский городской суд удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконным складированием отходов в Одинцовском городском округе. Ответчиком выступал владелец земельного участка в деревне Чапаевка. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства региона.
В ходе надзорных мероприятий, проведенных по обращению администрации округа, на землях гражданина были выявлены навалы строительных отходов и грунтов. Привлеченные эксперты провели исследования и установили, что всего на площади 575 кв. метров было размещено 626 куб. метров мусора.
По результатам проведенного контрольного мероприятия гражданину было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Сумма рассчитанного ущерба от незаконной свалки составила 308 тыс. рублей. Поскольку собственник, не обеспечивший контроль за состоянием земель, добровольно возмещать ущерб отказался, министерству пришлось подать в суд, который подтвердил законность требований природоохранного ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.