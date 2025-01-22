Землепользователям Москвы напомнят о правах и обязанностях при использовании участков

23 января Госинспекция по недвижимости проведет вебинар «Пользователям земельных участков на заметку», передает пресс-служба ведомства.

Онлайн-встреча состоится 23 января в 16:00.

Спикером выступит начальник Управления контроля за объектами недвижимости по САО Александр Протасов.

Участникам напомнят о необходимости и порядке оформления земельно-правовых отношений, а также важности соблюдения вида разрешенного использования (ВРИ) участка при эксплуатации.

Слушатели узнают основные понятия, связанные с ВРИ участка и их классификацией, узнают, как самостоятельно определить назначение земли, а также куда необходимо обращаться, чтобы его изменить и не допустить нарушения земельного законодательства.

Принять участие в вебинаре можно по ссылке.