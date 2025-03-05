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Земельный участок рядом с ПГНИУ в Перми выставили на продажу за 63,5 млн руб

Принадлежащая властям Пермского края компания предложила купить землю рядом с ПГНИУ за 63,5 млн рублей, сообщается на сайте «Корпорации развития Пермского края».

«КРПК» разместила соответствующее объявление на торговой платформе «Фабрикант». В нем говорится о продаже земельного участка площадью 2582 кв. м и трех зданий.

Начальная стоимость — 63 млн 576 тыс. руб. Заявочная кампания продлится до 10 часов утра 2 апреля. Торги состоятся 8 апреля.

Участок и здания находятся рядом с ПГНИУ, в микрорайоне Заимка. Адрес: Пермь, ул. Дзержинского, 3.

Предполагается, что у участка должно быть научно-производственное или туристическое назначение.

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