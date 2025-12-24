Земельный контроль Подмосковья закрыл 57 нелегальных шиномонтажей в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье выявили 428 нарушений использования земли не по назначению, закрыли 57 нелегальных шиномонтажных мастерских и легализовали 48 объектов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области в 2025 году провело масштабные проверки шиномонтажных мастерских, размещённых на землях с неподходящим видом разрешённого использования. В ходе рейдов муниципального земельного контроля выявили 428 случаев нарушения земельного законодательства.

Чаще всего автосервисы открывали на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного хозяйства, что противоречит закону и влечёт административную ответственность. В результате проверок закрыли 57 нелегальных шиномонтажей.

Министр областного имущества Тихон Фирсов отметил, что меры направлены на защиту интересов жителей и обеспечение законности землепользования. Он подчеркнул, что работа по выявлению нарушений будет продолжена.

Часть собственников участков легализовали бизнес: 48 владельцев шиномонтажей изменили вид разрешённого использования земли. Больше всего нелегальных мастерских закрыли в Солнечногорске (5), Богородском (4) и Одинцове (3). Наибольшее число легализованных объектов — в Щёлкове (7), Лосино-Петровском и Котельниках (по 4).

В министерстве напомнили, что владельцы участков вправе выбирать цель использования земли в рамках градостроительного регламента, но нарушение норм влечёт наказание. Земельный контроль региона продолжает работу по обеспечению законности в сфере землепользования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.