Земельные участки в Солнечногорске получили 11 многодетных семей с января

Бесплатные земельные участки предоставили одиннадцати семьям с тремя и более детьми в городском округе Солнечногорск с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участки выдают размером от 10 до 15 соток. Они предназначаются для индивидуального жилищного строительства. После оформления земля становится равной долевой собственностью всех членов семьи.

Для получения земельного участка родители или одинокий родитель должны одновременно быть зарегистрированы в Московской области не менее 10 лет непрерывно, а семья — стоять на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях. Обязательно наличие гражданства РФ всех членов. Подробнее о требованиях можно прочитать на сайте pravo.gov.ru по ссылке, а подать заявление — на региональном портале госуслуг.

В Солнечногорске сформирован перечень из 68 земель и земельных участков для бесплатного предоставления в собственность многодетным. Они расположены в деревнях Хоругвино, Раково, Замятино и Мостки.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев уделяет большое внимание поддержке семьям. Многодетные семьи могут получить бесплатные земельные участки или взамен их единовременную денежную выплату. Выбрать единовременную выплату взамен земельного участка могут все многодетные семьи, стоящие на учёте в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории городского округа Солнечногорск», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Для получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка нужно подать заявление на портале по ссылке. В 2024 году такой возможностью воспользовались свыше 4000 семей в Подмосковье.

В регионе многодетные семьи могут рассчитывать на широкий перечень мер поддержки. Помимо бесплатных земельных участков, это ежемесячная компенсация в размере 50% по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатное посещение музеев и выставок, ежегодная выплата на школьную форму и многое другое.

Получить статус многодетной семьи и основные меры поддержки можно, воспользовавшись комплексной услугой «Многодетная семья».

Вся информация о льготном статусе и назначенных мерах поддержки находится в электронном удостоверении многодетной семьи. Он доступен на регпортале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.