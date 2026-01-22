Земельные инспекторы Подмосковья обследуют почти 195 тыс участков в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье планируется обследовать 194,6 тысячи земельных участков в рамках муниципального земельного контроля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В следующем году в Подмосковье проведут обследование 194,6 тысячи земельных участков в рамках муниципального земельного контроля. Об этом сообщил министр областного имущества Тихон Фирсов.

Вся информация о планируемых проверках загружается в специальное мобильное приложение, что позволяет отслеживать процесс обследования в режиме реального времени и своевременно реагировать на выявленные нарушения. Зафиксированные нарушения автоматически передаются в единую базу данных, доступную, в том числе, налоговой службе.

В план выездных обследований вошли участки, по которым планируется перерасчет земельного налога из-за использования в предпринимательской деятельности, земли сельхозназначения, которые проверят на предмет неиспользования, а также самовольно занятые земли государственной и неразграниченной собственности.

Министр отметил важность превентивных мер, таких как предупреждения о нарушениях, профилактические визиты и консультирование собственников. Наибольший объем обследований предстоит в Раменском округе — 18,7 тысячи участков, Павлово-Посадском — 10,4 тысячи, Домодедово — 10 тысяч, Можайском и Одинцовском — по 8,8 тысячи участков.

Собственники могут самостоятельно инициировать проверку своего участка через региональный портал, загрузить мобильное приложение «Проверки Подмосковья» и провести самостоятельное обследование, чтобы убедиться в отсутствии нарушений.

В прошлом году инспекторы осмотрели более 122,1 тысячи участков. Лидерами по количеству осмотров стали Клин, Можайск, Дмитровский, Солнечногорск и Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.