Здание магазина в Алексеевском районе привели в первоначальный вид

Самовольная реконструкция торгового объекта на северо-востоке столицы была выявлена Госинспекцией по недвижимости, рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

В СВАО по адресу: Рижский проезд, 8 располагается одноэтажное здание магазина. В ходе обследования данной территории инспекторы обнаружили незаконное увеличение площади объекта.

«Торговые площади были расширены, возведена пристройка площадью более 86 квадратных метров. В результате незаконной реконструкции образовались дополнительные коммерческие помещения, а также была произведена внутренняя перепланировка. Специалисты ведомства установили, что земельный участок по указанному адресу предоставлен строго под эксплуатацию существующего здания магазина, то есть строительство в его границах не предусмотрено. Кроме того, разрешение на данный вид работ не выдавалось», — уточнил Бобров.

На данный момент самовольная пристройка была демонтирована, а параметры здания приведены в соответствие с разрешительной документацией.