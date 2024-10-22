Здание колледжа в Воскресенске капитально отремонтируют в 2025 году

В округе Воскресенск в следующем году капитально отремонтируют учебный корпус колледжа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (учебный корпус) Московская область, г. о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1А», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (учебный корпус) Московская область, округ Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1А».

Планируется отремонтировать 4 420,2 кв. метров здания колледжа.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.