Здание из повести Аркадия Гайдара выставлено на торги в Арзамасе

В Арзамасе выставлен на торги исторический дом, расположенный на улице Карла Маркса, с начальной ценой 2,1 млн рублей. Здание примечательно тем, что в нем прошли детские годы известного писателя Аркадия Гайдара. Объявление о продаже было опубликовано в социальных сетях АНО «АСИРИС», сообщает pravda-nn.ru .

Этот деревянный дом, принадлежавший мещанину Алексею Волкову, был построен в 1897 году. С 1917 года в здании был социально-демократический клуб, где проводили общественные собрания и публичные лекции. Одним из посетителей клуба был юный Аркадий Голиков, который впоследствии прославился под псевдонимом Гайдар. Известный автор даже упомянул этот дом из своего детства в автобиографической повести под названием «Школа».

Одноэтажный деревянный дом стоит на кирпичном цоколе. К восточной стороне здания примыкают сени. В послевоенное время к нему была пристроена еще одна одноэтажная постройка, возведенная на месте бывшего сада. Здание разделено на 2 части, включающие 3 квартиры на первом этаже и 1 квартиру на чердаке.

Общая площадь дома составляет почти 176 кв. м. Стартовая цена лота — 2,1 млн рублей. Нового владельца этого исторически значимого здания определят 22 мая.