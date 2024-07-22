Здание Химчистки построили в Мытищах по инвестпроекту

Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» осмотрели здание химчистки, построенной в Мытищах по улице Щорса. Осмотр объекта осуществлен в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Объект начали возводить в середине июля 2023 года. В настоящее время строительство двухэтажного здания химчистки площадью порядка 323 кв. м завершено. Также выполнено благоустройство прилегающей территории и обустроена парковка. В середине июля 2024 года объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В ближайшее время застройщик приступит к установке необходимого для осуществления деятельности оборудования. Производственная мощность химчистки составит порядка 20 кг вещей в смену, в год — свыше 7 тыс. кг.

В ходе осмотра специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной документации.

Реализация проекта строительства химчистки в Мытищах привлекла 10 млн рублей инвестиций в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.