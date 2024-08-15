Завершен 2-й этап строительства детской областной больницы в Красногорске

Главгосстройнадзор завершил проверку второго этапа строительства Московской областной детской больницы в городском округе Красногорск. По итогам проверки выдано заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возводить объект начали в 2021 году. Строительство проходит в три этапа. В ходе первых двух возведены 4 блока больницы: А, В, С и D. В ходе третьего этапа строители завершат подземную часть здания, включая паркинг для посетителей и медперсонала.

Площадь здания — 100 тыс. квадратных метров, оно объединяет четыре девятиэтажных блока. Больница рассчитана на 420 коек. Здесь откроют консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, в том числе нейрохирургии, отоларингологии, инфекционное, педиатрическое; 13 — операционных. Для экстренных случаев на крыше предусмотрена вертолетная площадка.

Больница будет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно по полисам ОМС медицинскую помощь смогут получать здесь более 15 тысяч детей не только из Подмосковья, но и других регионов страны.

Больницу оснастят современным оборудованием. Речь идет о тяжелой диагностической технике — МРТ, КТ, рентген-аппараты, а также о стоматологическом и эндоскопическом оборудовании, аппаратах ИВЛ. Здесь будут использовать систему 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточную технику для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации.

Полностью завершить строительство Первой московской областной детской больницы планируют уже осенью 2024 года.

Первый камень в основании здания центра заложили губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и прославленный хирург, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.