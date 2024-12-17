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Запретить проведение сделок с жильем без собственника теперь можно на госуслугах

Запретить проведение сделок с жильем без присутствия собственника теперь можно на портале госуслуг. Запрет защищает собственника от мошеннических действий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Как запретить сделки с недвижимостью без личного участия?

Зачем нужен запрет?

Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия. Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.

Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.

Как оформить запрет?

Установите приложение «Госключ» и сгенерируйте электронную

Подайте заявление на госуслугах, заполнив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости.

Подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ».

Дождитесь уведомления от Росреестра в личном кабинете.

Как снять запрет?

Подайте заявление на портале госуслуг.

Подпишите его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ».

В течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН. Вы получите уведомление в личном кабинете.

В каких случаях запрет не действует?

Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:

Нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;

Любой стороной нотариально удостоверенной сделки;

На государственную регистрацию прав при наследовании;

На государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.