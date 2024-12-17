Запретить проведение сделок с жильем без собственника теперь можно на госуслугах
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Запретить проведение сделок с жильем без присутствия собственника теперь можно на портале госуслуг. Запрет защищает собственника от мошеннических действий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Как запретить сделки с недвижимостью без личного участия?
Зачем нужен запрет?
Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия. Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.
Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.
Как оформить запрет?
- Установите приложение «Госключ» и сгенерируйте электронную
- Подайте заявление на госуслугах, заполнив паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости.
- Подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ».
- Дождитесь уведомления от Росреестра в личном кабинете.
Как снять запрет?
- Подайте заявление на портале госуслуг.
- Подпишите его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ».
- В течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН. Вы получите уведомление в личном кабинете.
В каких случаях запрет не действует?
Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:
- Нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;
- Любой стороной нотариально удостоверенной сделки;
- На государственную регистрацию прав при наследовании;
- На государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.