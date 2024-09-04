Заммэра Ефимов рассказал, что построят в рамках КРТ на юго-западе Москвы

Инвесторы и назначенные столицей операторы проводят реорганизацию участков на юго-западе города, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего на юго-западе столицы идет редевелопмент 11 площадок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Площадки находятся в районах Зюзино, Коньково, Котловка, Обручевский, Черемушки и Ясенево.

«На участках общей площадью более 55,8 гектара в течение 4–10 лет появятся современные благоустроенные пространства, где возведут свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье для целей программы реновации и других городских нужд, а также объекты нежилой застройки. Инвестиции в проекты оцениваются в 358 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 15 миллиардов рублей. По итогам комплексного развития участков создадут почти 7,5 тысячи рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что в ходе реализации 11 проектов комплексного развития территорий на юго-западе города будет возведено более 774 тыс. кв. м жилья для программы реновации, а также свыше 325 тыс. кв. м общественно-деловых и производственных объектов.

«В частности, здесь возведут ФОК, школы для более чем 2,6 тыс. учеников и детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 750 воспитанников», — сказал Гаман.

На сегодняшний день в Москве активно реализуется порядка 88 проектов КРТ.

«В рамках проектов комплексного развития территорий на юго-западе столицы свыше 15 тыс. москвичей смогут переехать в новое жилье, которое будет построено для программы реновации», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 80% проектов КРТ предусматривают возведение недвижимости рядом с крупными транспортными объектами.