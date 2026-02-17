Замки меняем сразу: адвокат дала инструкцию жильцам новостроек

При приемке квартиры в новостройке все претензии нужно адресовать застройщику, а после подписания акта — в случае нарушений — обращаться в полицию и управляющую компанию для установления виновных, сообщила РИАМО адвокат, президент Правового центра «ADVOLOGIA» Наталья Шалуба.

«Стратегия при обнаружении нарушений следующая. При приемке — взаимодействие с застройщиком. После передачи объекта — обращение в полицию и управляющую компанию, чтобы установить виновное лицо. Если работы выполняло конкретное лицо по договору, к нему можно предъявить гражданский иск и обратиться в правоохранительные органы», — рассказала Шалуба.

Она добавила, что-то же касается случаев в подъезде: если кто-то совершил противоправные действия, нужно обращаться в управляющую компанию и полицию. Проблема в том, что лица могут быть не установлены, и тогда движение по делу затрудняется.

«Что касается замков, их необходимо менять обязательно. Минимум — личинки входных дверей. Невозможно знать, сколько ключей было изготовлено застройщиком и подрядчиками. Ремонтники часто делают копии, и они могут сохраниться. Поэтому замки нужно менять сразу после приемки, до того как в квартиру завезены ценные вещи», — отметила эксперт.

