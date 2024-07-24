Замглавы округа Чехов проконтролировал процесс капремонта стадиона «Гидросталь»

сегодня в 18:10

Заместитель главы округа Чехов Павел Сибарсов провел мониторинг хода ремонтных работ стадиона «Гидросталь». По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель, курирующий управление физической культуры, спорта и туризма Павел Сибарсов, проконтролировал процесс капремонта спортивного сооружения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы на стадионе идут с января 2023 года в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья».

На данный момент готовность объекта составляет 84%. Сейчас проводятся активные электромонтажные работы, монтаж вентиляционных коробов и оборудования, горизонтальное бурение и земельные работы для прокладки теплотрассы, установка входной группы и монтаж линии электроснабжения.

Совсем скоро стадион «Гидросталь» превратится в современный многофункциональный спортивный центр города. Обновленный стадион будет принимать соревнования всероссийского и международного уровней.

Официальное открытие стадиона запланировано на 1 сентября текущего года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.