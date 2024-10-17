Загрутдинов: завершается возведение монолитных конструкций галереи в Москве

В столице подходит к концу возведение монолитных конструкций третьего этажа здания государственной картинной галереи Василия Нестеренко департамента культуры, сказал руководитель департамента гражданского строительства города Рафик Загрутдинов.

Объект предназначается для размещения Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко по адресу: ул. Бутырская, д. 1. Работы планируется завершить в 2025 году.

«Строительство четырехэтажной картинной галереи площадью более 5 тыс. кв. м ведется в Савеловском районе в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Работы по возведению картинной галереи начались в этом году. Строительство ведется в зоне плотной городской застройки. Менее чем за два года нам предстоит построить новый объект культуры, который будут посещать москвичи и гости столицы», — уточнил Загрутдинов.

Здание возводят в классическом стиле, интерьерные решения выполнят на стыке модерна, неоклассики и ампира.

В нем разместят коллекции работ художника Василия Нестеренко — действительного члена Российской академии художеств. Его работы посвящены отечественной истории, культуре и православию.