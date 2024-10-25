Загрутдинов: в ЖК «Терлецкий парк» начался монтаж светильников

сегодня в 12:22

Стартовала установка светильников в местах общего пользования (МОП) на блоке А второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк», сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК общей площадью 153 тыс. кв. м рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово по адресу: ул. Новогиреевская, вл. 5.

«Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года. Решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика, принял мэр Москвы Сергей Собянин», — уточнил Рафик Загрутдинов.

В блоке А выполняется обвязка оборудования электрощитовых. Завершена укладка плитки на лестницах. Ведется монтаж потолков. В первой и второй секциях сделаны потолки. Во входных группах облицованы стены. Продолжается устройство вентиляции. В помещении узла распределения воды ведется укладка плитки.

В блоке Б выполняется укладка плитки во входных группах. На всех этажах ведутся отделочные работы. На лестничных клетках в 5, 6 и 7 секциях уложена плитка. Каменщики выполняют кладку коммуникационных шахт и мусоропроводов.

Кроме этого, в паркинге на 85% выполнено устройство системы отопления. Выполняется обвязка водомерного узла.