Загрутдинов: в ЖК «Марушкино» завершилась итоговая проверка

В Москве в проблемном ЖК «Марушкино» прошла итоговая проверка, заявил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой комплекс на 894 квартиры возводится в одноименной деревне на территории ТиНАО по адресу: ул. Северная, д. 21, корп. 1, 2, 3, 4.

«ЖК состоит из четырех многосекционных отдельно стоящих домов общей площадью более 78 тыс. кв. метров. Квартиры в комплексе ожидают 798 дольщиков», — поделился Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что на локальных очистных сооружениях (ЛОС) подошла к концу отливка стен. Идет монтаж металлоконструкций и перекрытия, продолжается подготовка к заливке парапета. На площадку завезли материал для фасадов.

Рабочие готовятся приступить ко второму этапу благоустройства, который пройдет в районе ЛОС. Территорию заасфальтируют и обустроят 49 парковочных мест.

Прежний застройщик комплекса ООО «Комземстрой» не смог реализовать проект, компания была ликвидирована. Строительство проблемного ЖК «Марушкино» не велось с 2013 года.