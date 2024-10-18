Загрутдинов: в ЖК «Квартал Триумфальный» завершили ввод водопровода в здание

Подошли к концу работы по устройству водопроводного ввода (участка сети, соединяющего наружный водопровод с внутренним — ред.) в ЖК «Квартал Триумфальный». Также ведется монтаж канала теплосети, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково квартал 1–2, корпуса 18, 18А. Загрутдинов отметил, что общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. м, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО „ФЦСР“, который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», — заявил Загрутдинов.

В первой и второй секциях комплекса завершены работы по выравниванию монолитных лестниц. Строители приступают к аналогичным работам в третьей и четвертой секциях. Также во всех секциях идет монтаж инженерных систем.